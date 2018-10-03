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Peru'da Yüksek Mahkeme Fujimori için verilen affı bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Peru'da Yüksek Mahkeme Fujimori için verilen affı bozdu

LİMA (AA) - Peru'da Yüksek Mahkeme, Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'ye sağlık durumu gerekçesiyle verilen af kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, dönemin Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin geçen sene sağlık sorunları nedeniyle Fujimori için verdiği af kararını, hukuka aykırı olduğunu belirterek kararı bozdu.

Mahkeme, Fujimori'nin yeniden cezaevine dönmesine hükmetti.

Kuczynski, 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori'yi Aralık 2017'de affetmişti.

2016'dan bu yılın Mart ayına kadar başkanlık yapan Kuczynski'nin Fujimori'yi affetmesi üzerine geçen yıl sonunda ülkede öğrenciler, sendikacılar ve insan hakları aktivistleri gösteriler düzenlemişti.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı. Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski başkan Fujimori, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alberto Fujimori Peru Yüksek Mahkeme

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