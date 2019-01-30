Peru’dan Maduro’ya sert tepki: “Gayrimeşru ve diktatör rejimi”

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Nicolas Maduro’nun Venezuela’da “Gayrimeşru ve diktatörlük rejimi” kurduğunu söyledi.
Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Bugün Venezuela’da gayrimeşru olan bir diktatörlük rejim kuruldu. Latin Amerika’da demokrasiyi savunmak için protesto sesimizi yükseltiyoruz” dedi. Vizcarra, Aralık 2015’te serbest ve demokratik olarak seçilen Ulusal Meclise desteğini tekrarladı.
Peru, geçen hafta Maduro dahil üst düzey Venezuelalı yetkililerin ülkeye girişini yasaklamıştı.
Peru Dışişleri Bakanlığının da Venezuela’daki Büyükelçiliği ve ülkede bulunan heyetinden sorumlu Rosa lvarez’le istişarelerde bulunarak yeni yol haritası çizmeye başladıkları açıklandı.
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