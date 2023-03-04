Pervin Buldan'dan Meral Akşener açıklaması! 'Bu iktidarın gitmesi için üzerimize düşeni yaparız'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hatay Defne'deki kadın çadırında açıklamalarda bulundu. Buldan "AK Parti-MHP iktidarının gitmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi ve depremin unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Buldan, mevcut iktidarın gitmesi için HDP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı ve şöyle konuştu:

"AK Parti-MHP iktidarının gitmesi için üzerimize düşen bir sorumluluk varsa bu sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki bu hükümet gitsin. Artık ülkede tek bir insanımızın bile bu hükümete sabrı kalmamıştı.

'KADINLARIN GÜCÜ SİZLERİ GÖNDERMEYE YETER'

Deprem sonrasında insanları umutsuzluğa sürükleyenler şunu bilinin ki kadınların gücüyle gideceksiniz, hesap vere vere gideceksiniz. kadınlar sizi gönderecek ve kadınların gücü sizleri göndermeye yetecek."

'DEPREM GÜNDEMİ DEĞİŞMEYECEK'

Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalardan sonra siyaset gündeminin, depreme yaşanan sıkıntıları gölgelemesine de değinen Buldan, deprem gündeminin değişmeyeceğini ve acıların unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi:

"Sevgili kadınlar, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun, Türkiye'nin değişmeyen tek gündemi deprem olacaktır. Türkiye'nin gündemini değiştirmek isteyenlere şunu ifade etmek istiyoruz; deprem gündeminin önüne kimse geçemeyecek ve biz depremin acılarının unutulmasına izin vermeyeceğiz"

