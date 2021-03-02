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Pervin Buldan'ın Uşak paylaşımı olay oldu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

02.03.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Pervin Buldan'ın Uşak paylaşımı olay oldu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il Uşak'ın Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet tepkilere yol açtı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a hakaret eden paylaşım olay olurken, Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin esprili bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık" ifadelerini kullandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık adını kullanarak, Buldan'ın bu tweetini alıntılayarak küfürlü yanıt veren paylaşım ise tepki çekti.

VALİ KOCABIYIK'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu Twitter adresi ve paylaşımı Vali Kocabıyık’a soran Gazeteci Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı:

Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, 'Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim' dedi.

dsdad

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