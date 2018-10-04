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'Pes' dedirten görüntü! Cesedi sosyal medyadan paylaşmak için yarıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalındaki cesedi gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Fotoğraf çekmek için adeta birbiriyle yarışan şahıslar kanalda sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yaşanan olay duyanlara 'pes' dedirtti

'Pes' dedirten görüntü! Cesedi sosyal medyadan paylaşmak için yarıştılar

Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir vatandaş ise, gazetecilere "Bu yaşananları bende sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum" dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı. Polis, kadının kimliğini araştıyor.

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DHA

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Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılarKanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar
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Anahtar Kelimeler:
adana ceset sosyal medya

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