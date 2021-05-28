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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay

'Pes' dedirten görüntü! Gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay

28.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta, gelin almak için geldikleri sokakta maskesiz halay çeken damat ve ailesi, polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı.

'Pes' dedirten görüntü! Gelin almaya giden damat ve ailesinden maskesiz halay

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Küçükçekmece’de yapacakları nikah için gelini almaya giden bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çekip, konfeti patlatarak koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeye başladı. Tedbirlerin ihlal edildiğini çevredekiler, polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubu uyararak etkinliklerine son vermesini istedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen grup, gelini aldıktan sonra nikah yapacakları Küçükçekmece’ye doğru hareket etti. Polis ekipleri ise grubun taşkınlık yapma ihtimaline karşı ilçeden çıkana kadar konvoyu takip etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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