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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler

'Pes' dedirten görüntü! Şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda evsiz olduğu öğrenilen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple vefat etti. Polis ve sağlık ekipleri şahsın bulunduğu yere gelirken çevredeki vatandaşların ekipleri, sosyal mesafeye aldırış etmeden izlemesi pes dedirtti.

Olay, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi’nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Evsiz olduğu öğrenilen bir erkek şahıs bilinmeyen sebeple bir apartmanda ölü bulundu. Vatandaşlar şahsın cansız bedenini gördükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri özel kıyafetlerini giyerek inceleme yaptı. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin incelemelerini seyretti. Vatandaşların bazılarının maske takmadığı da kameralara yansıdı. Caddedeki kalabalık ve vatandaşların olay anını sosyal mesafeye uymadan izlemeleri ise pes dedirtti.

(İHA)

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