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  4. 'Pes' dedirten görüntüler! Otobüsü çocuğa kullandırdılar

'Pes' dedirten görüntüler! Otobüsü çocuğa kullandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 00:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da küçük çocuğun şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullanması pes dedirtti. Hem trafikteki diğer sürücülerin canını hem de kendi canlarını hiçe sayan otobüs görevlileri bir de bu anları videoya çekti.

'Pes' dedirten görüntüler! Otobüsü çocuğa kullandırdılar

Adıyaman'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonuna gecen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı.

Çocuğu direksiyon başına oturtan otobüs görevlileri aynı zamanda çocuğun otobüs kullanma anlarını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı. (İHA)

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