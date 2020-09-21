'Pes' dedirten manzara! Böyle yakalandı

Antalya'da çekildiği belirtilen görüntülerde; plakası olmayan, 3 tekerlekli ve sepetli motosikletteki sürücünün yolda tehlikeli sürüş anları yer aldı. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsünün kimsenin oturmadığı görülen sepet kısmını havaya kaldırarak ilerlediği anlar cep telefonuna yansıdı.

YAN YATIRDI

Motosikleti yan yatırarak, bir süre iki teker üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz sürücünün, bir süre sonra yoluna normal olarak devam ettiği görüldü.

KÖPRÜDE BETON PLATFORMA ÇIKARDI

Daha sonra aynı sürücünün, köprüden geçerken motosikletin sepetini havaya kaldırdığı ardından köprünün korkuluklarının bulunduğu beton platforma tekerleği değdirerek ilerlediği görüntülere yansıdı.

DHA

