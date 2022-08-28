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Pes dedirten olay! Air France pilotları kokpitte kavga etti

28.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız hava yolu şirketi Air France'da pes dedirten bir olay yaşandı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu iki pilotun açığa alındığı bildirildi.

Pes dedirten olay! Air France pilotları kokpitte kavga etti

Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi.

La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı.

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Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

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Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti.

Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti. (AA)

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Pilot air france
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