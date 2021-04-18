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'Pes' dedirten olay: Polis yakalayana kadar kaçarız

18.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, yasak dinlemeyen gençler scooterla şehir turu yaptı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Bize kısıtlama yok, polis bizi yakalayana kadar biz kaçarız' diyen gençler, 'bu kadarına pes' dedirtti.

'Pes' dedirten olay: Polis yakalayana kadar kaçarız

58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da uygulanırken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor. Polis ekipleri, özellikle ana arterler üzerinde uygulama gerçekleştirirken, vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı soruluyor. Ancak bazı vatandaşlar da yasağı delmenin farklı yollarını arıyor.

BOŞ YOLDA ŞEHİR TURU YAPTILAR

Şehir merkezinde bir grup genç, dijital ortamda kiraladıkları scooterlar ile yasağı delerek, boş kalan yollarda şehir turu yaptı.

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'POLİS YAKALAYANA KADAR BİZ KAÇARIZ! AYRICA TRAFİK KURALLARINA UYUYORUZ'

Gençler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bize kısıtlama yok ağabey, polis bizi yakalayana kadar kaçarız. Trafik boş, böyle daha keyifli, ayrıca trafik kurallarına da uyuyoruz" dedi.

Bu anlar kameralara yansırken, şehir turu yapan gençler daha sonra gözden kayboldu.

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İHA

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