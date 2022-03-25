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  4. Pes! İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı... 37 bin dolara anlaşmışlar

Pes! İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı... 37 bin dolara anlaşmışlar

25.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yurtdışından getirilen hastalara yasa dışı böbrek nakli yapan bir çete çökertildi. Şüphelilerin, alıcı ile vericiyi evliymiş gibi gösterip organ nakline yasal izlenim vermeye çalıştıkları tespit edildi. operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şebekenin böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi.

Pes! İstanbul'da sahte evlilikle organ kaçakçılığı oyunu polise takıldı... 37 bin dolara anlaşmışlar

İstanbul'da 37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Alıcının erkek kardeşi ile vericinin sahte evrakla evliymiş gibi gösteren şüphelilerin organ naklini yasal bir zeminde göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Endonezyalı bir kişinin Hindistanlı şebekeyle iletişime geçerek böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. Uygun donörün yine Endonezya'da, nakil için de Türkiye'nin seçildiği ortaya çıkarıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler şebekenin Türkiye'deki kolunu tespit etti. Merkezi Hindistan olan şebekenin Endonezya uyruklu üyesinin İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı belirlendi.

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ŞEBEKENİN İNANILMAZ OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Şebeke üyeleri yakalanmamak için alıcının erkek kardeşi ile böbreği verecek kişiyi evli gibi göstermek için sahte evrak düzenledi. Şüpheliler etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelin ve damatlık giydirerek düğün fotoğrafı da çektirdi. Soruşturmada organ kaçakçılarının aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan ekipleri aralarında aracı ile Türkiye'deki işbirlikçisinin de bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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(İHA)

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