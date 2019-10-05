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Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başkent şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan suyun temiz, kaliteli, içilebilir ve güvenli olduğu bildirildi.

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Eylül ayı süresince yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler sonucunda ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyunun dünya standartlarına uygun olduğu belirtildi.

ASKİ laboratuvarlarında günlük olarak bin 328 noktadan alınan numunelerin analizinin dışında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün de bin 600 noktadan numune aldığını belirten ASKİ yetkilileri, şehir şebeke suyunun halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade ettiler.

Ev ya da apartmanlarda bulunan su depolarının düzenli olarak temizletilmesi gerektiği uyarısında da bulunan ASKİ yetkilileri, eskiyen boruların bakteri oluşumuna neden olabileceğine dikkat çektiler.

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ŞEHİR ŞEBEKE SUYU ARITILIYOR

Şehir şebeke suyunun günlük olarak analizlerle denetlendiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, son zamanlarda ortaya atılan iddialara da, “İçme ve kullanma suyunun temiz ve sağlıklı şekilde kullanıma sunulması için büyük bir titizlik içinde çalışılıyor. Su, kaynağı olan barajlardan alınarak arıtılmasına ve şehir şebekesine verilmesine kadar her aşamasında ayrı testlere tabi tutuluyor. Eylül ayı boyunca İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesisleri çıkışından alınan su numunelerinde yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kontrollerin tamamının TSE’ye uygunluğu bir kez daha kanıtlandı” sözleriyle açıklık getirdi.

Başkent’in farklı noktalarından alınan su numunelerinin akredite olan laboratuvarlarda; ABD, Avrupa Birliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TS266 standartları ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde analizleri gerçekleştirilirken, 1-30 Eylül tarihleri arasında raporlaştırılan su analiz sonuçlarına göre Başkentliler, musluklarından akan suyu güven içinde tükettiler.

(İHA)

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