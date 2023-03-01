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Peş peşe iki korkutan artçı deprem daha oldu! Kahramanmaraş ve Adıyaman’da…

01.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki deprem fırtınası Kahramanmaraş depreminin ardından sürüyor. Son olarak bu sabah 4 büyüklüğünü geçen iki sarsıntı daha yaşandı. Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi 4.4 ile sarsılırken Adıyaman merkezli meydana gelen bir diğer depremin de 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Peş peşe iki korkutan artçı deprem daha oldu! Kahramanmaraş ve Adıyaman’da…

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Öte yandan Adıyaman'da da saat 07.15 itibarıyla 4.2 büyüklüğünde bir artçı şok yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

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ADIYAMAN'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Adıyaman'da da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu.

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