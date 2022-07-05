Peş peşe paylaşılan iki seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Böylesi ilk kez görülüyor

Yöneylem Araştırma 24-28 Haziran tarihlerinde düzenlediği, 27 ilde 2 bin 704 kişiyle gerçekleştirilen, seçimlere ilişkin anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Piar Araştırma ise 1-2 Temmuz tarihlerinde 40 ilde 11 bin 406 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Yöneylem'in 2022 Haziran anketinde araştırmacılara 'bu pazar milletvekilliği seçimi olsa' hangi siyasi partiye oy verecekleri soruldu. Kararsızlar ve oy kullanmayacakların oranı dağıtılmadan önceki sonuçlara göre, soruya yanıtı AK Parti'den yana olan katılımcıların oranı yüzde 22,5 oldu. AK Parti böylelikle ikinci sıraya yerleşti. Katılımcıların yüzde 23'ü ise oyunu CHP'den yana kullanacağını belirtti. CHP böylece ankette ilk sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13,3, HDP'nin yüzde 8,7, MHP'nin ise 6,8 olarak belirlendi.

Anketteki ittifak sorusunda Millet İttifakı yüzde 39,8 oy alırken Cumhur İttifakı ise yüzde 33,3 oy oranına sahip oldu.

ERDOĞAN ADAY OLURSA...

Yöneylem'in anketinde katılımcılara yöneltilen sorulardan bir öteki "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" oldu. Katılımcıların yüzde 58'i soruyu "Asla oy vermem" şeklinde yanıtlandırdı. Yüzde 28,5 "Kesinlikle oy veririm" derken yüzde 12,6 oranında katılımcı "Kararsızım" dedi, yüzde 0,9 ise oy kullanmayacağını belirtti.

ERDOĞAN'A EN BÜYÜK RAKİP: MANSUR YAVAŞ

Katılımcıların cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tercihlerine ilişkin soruda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46,6 oy aldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yüzde 37,5 ile ikinci sırada yer aldığı sonucu çıktı.

Erdoğan ve İmamoğlu'nun adaylığı durumunda katılımcılar yüzde 51,8'i İmamoğlu'na oy vereceklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini bildirenlerin oy oranı ise yüzde 37,2'de kaldı.

Son olarak Erdoğan'a rakip olarak Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda ise Yavaş'ın oy oranı yüzde 59,7, Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 31,1 olarak belirlendi.

PİAR ANKETİNDE DE SONUÇ DİKKAT ÇEKTİ

Piar Araştırma'nın anketinden çıkan sonuçlar da dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" şeklinde tek bir soru yöneltildi.

Katılımcılar arasında kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlarda AK Parti'nin aldığı oy oranı yüzde 27,8 oldu. CHP ise yüzde 29,6 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.

HDP'nin yüzde 11,2 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleştiği sonuçlarda İYİ Parti yüzde 11 oy alırken MHP'ye oy veren katılımcıların oranı ise yüzde 7,3 oldu.

DEVA Partisi'nin yüzde 3,8, Gelecek Partisi'nin yüzde 3, Bağımsız Türkiye Partisi'nin yüzde 2,3 oranında oy aldığı sonuçlarda diğer siyasi partilerin toplam oy oranı yüzde 4 oldu.





