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"Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşüyle ilgili resmi karar yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

"Peşmerge'nin Kerkük'e dönüşüyle ilgili resmi karar yok"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta, Peşmerge'nin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri dönmesiyle ilgili resmi bir kararın olmadığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Peşmerge'nin, IKBY ve merkezi yönetim arasındaki tartışmalı bölgelere geri dönüşüyle ilgili resmi karar yok." ifadelerini kullandı.

Irak Savunma ve Peşmerge Bakanlığı arasında Diyala, Salahaddin, Kerkük, Musul ve Mahmur bölgelerinde DEAŞ hareketlenmelerine karşı "ortak güç" oluşumunun gerekli olduğuna dair bir kanaatin bulunduğunu savunan Yaver, Peşmerge'nin buralara geri dönmesi için iki taraf arasında resmi toplantıların gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

Kerkük'te, geçtiğimiz günlerde kentin güvenliğini sağlayan terörle mücadele gücü özel kuvvetlerle değiştirilmişti. Bu değişim Peşmerge'nin kente geri döneceği tartışmalarını başlatmıştı.

Kürtlerin Peşmerge'nin söz konusu yerlere geri dönmesi için Bağdat'a baskı yaptığı bilinirken, Türkmen ve Araplar bu konuya sıcak bakmıyor.

Irak merkezi yönetimi, IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül 2017'deki gayri resmi referandumu sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı.

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Erbil ırak peşmerge

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