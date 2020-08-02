Pet şişenin altındaki numaralar ne anlama geliyor? Su şişesinin altındaki rakamların anlamları hayat kurtarıyor!

En çok tükettiğimiz içeceklerin sağlığa ne kadar zararlı ya da faydalı olup olmadığını araştırmadan tüketiyoruz. Özellikle su şişesinin altındaki rakamların ne olduğu açıklanınca, hayat kurtaran nitelikte olduğu ortaya çıktı. Peki hiç dikkat etmeden alıp içtiğimiz pet şişelerinin altındaki numaralar ne anlama geliyor? İşte pet şişelerinin altındaki rakamlar ve işaretlerin açıklamaları! Pet şişenin altındaki numaralar ne anlama geliyor? Pet şişesi deyip geçmeyin, altındaki rakamları mutlaka inceleyin. Günlük hayatta sürekli kullandığımız, plastik pet şişelerinin altında yazan numaraları birçoğumuz mutlaka görmüştür. Bu rakamları asla sorgulamadan pet şişeyi kullanmış ve tekrar tekrar satın almışızdır. Özellikle bidon, damacana, plastik şişelerde bulunan bu rakamlar, genelde plastik şişenin üzerinde bir üçgenin içinde yer alır. Plastik su şişesinin altında bulunan bu rakamlar çeşitli sembollerle gösterilir. Bu numaralar, plastik pet şişenin hangi malzemelerden yapıldığını gösteren numaralardır. Eğer aldığınız bir üründe üçgen içinde belirtilen bu simgeler ve numaralar yoksa o ürünü satın almayın. İşte plastik pet şişelerinin altındaki rakamların anlamları ve simgeleri!

Plastık su şişesinin altındaki rakamların açıklaması: 1 numara - PET veya PETE (polyethylene terephtalate) Bu plastik en yaygın kullanım oranına sahiptir. Çok yumuşak, şeffaf ve gıdalarda tek kullanım içim güvenli olduğu kabul edilir. Dondurulmamalı, bulaşık makinesinde yıkanmamalı ve mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. İçinde bulunan gıda maddesine herhangi bir zararlı madde sızdırmaz. Ancak tekrar kullanım için yeterince temizlenemez ve tekrar kullanıldığında zararlı bakteriler ürer. Bu yüzden PET şişeleri tekrar tekrar kullanma alışkanlığını bırakmamız yararımıza olur. Ayrıca bu şişeler doğada oldukça zor çözünüyor. 2 numara - HDPE veya HDP (high density polyethylene) HDPE, High-Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)'in kısaltmasıdır. Gıdalarla kullanımının güvenli olduğu kabul edilir. Daha çok süt, deterjan, oyuncak ve plastik torbaların imalatında kullanılıyor. Suya herhangi bir kimyasal karıştırmıyor ve uzmanlar tarafından en tercih edilen plastik olarak gösteriliyor. 3 numara - PVC veya V (poly vinyl chloride) Bu plastik ürünler gıdalarla kullanılmamalıdır. İçindeki zararlı maddeleri gıdalara sızdırır. Çoğunlukla yiyecek kapları, yumuşak materyaller ve oyuncaklar için kullanılıyor. Suya iki toksik materyal karıştırabilen bu plastiğin şişelerde kullanımı tavsiye edilmiyor.