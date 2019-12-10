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Pete Handke kimdir ve kitapları nelerdir? Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması neden tartışma yarattı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:38 | Son Güncelleme

Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç’te aldı. Nobel ödülü alan Peter Handke gündeme oturdu. Bunun sebebi ise, Peter Handke'nin almaya halk kazandığı Nobel Ödülü'nün geri alınmasının istenmesi. Peki, Peter Handke kimdir ve Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması neden tepki çekti. İşte detaylar...

Pete Handke kimdir ve kitapları nelerdir? Peter Handke'nin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması neden tartışma yarattı?

Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

Bugün düzenlenen törende, Srebrenistsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke ödülünü aldı.

Törene Handke’ye tepki olarak Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.

PETER HANDKE NE DEMİŞTİ?

Avusturyalı yazar Peter Handke, 10 Ekim'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığı açıklanan Handke, ödülünü almak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kraliyet Akademisi'nde basın mensuplarının sorularını cevaplamış, soykırımı onaylayan ifadelerini yinelemişti.

Yugoslav Savaşı sırasında Srebrenitsa'da gerçekleşen Boşnak soykırımını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu yönündeki sorulara sinirlenen Handke, "Son 8-9 haftada okuyuculardan birçok harika mektup aldım. Bunlardan biri isimsiz bir mektuptu ve üzerinde bir tür dışkı kalıntısı olan tuvalet kağıdı içeriyordu. Bu tür sorular soran gazetecilere boş sorularınız için isimsiz gönderilen dışkılı tuvalet kağıdını tercih ettiğimi söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Stockholm'de yapılacak protestolardan korkmadığını söyleyen Handke, "4 yıl önce Ibsen Ödülü'nü almak için Oslo'ya gittim ve orada da birçok protesto yapıldı. Bana 'Faşist, faşist' dediler. Göstericilerle konuşmak için durdum ama onlar benimle konuşmak istemedi" dedi.

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SLOBODAN MİLOSEVİÇ'İN CENAZESİNDE KONUŞMA YAPMIŞTI

Handke; 2006 yılında soykırım ve diğer savaş suçları nedeniyle yargılandığı Lahey'deki hücresinde ölü bulunan eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in cenazesinde konuşma yapmıştı.

Slobodan Miloşeviç, Kosova'da bağımsızlık isteyen Arnavutların orantısız şiddet kullanılarak bastırılmasından sorumlu tutuluyordu.

Miloşeviç ölümünden önce, Handke'nin kendi lehine tanıklık yapmasını istemişti.

1990'lı yıllarda Handke, eski Yugoslavya'nın kanlı dağılma sürecinde Sırpları açıkça destekleyen az sayıdaki Batılı entelektüelden biriydi.

Avusturyalı yazar, 1997 yılında yayımladığı 'Tuna, Sava, Morava ve Drina'ya Bir Kış Yolculuğu - Ya Da Sırbistan'a Adalet - Bir Kış Yolculuğu'na Yaz Eki' isimli kitabında Sırpların işlediği savaş suçlarını önemsizleştirmekle suçlanmıştı.

Sırp yönetiminin Kosovalı Arnavutlara yönelik katliamlarına NATO, Mart 1999'da eski Yugoslavya topraklarını hedef alan hava saldırılarına başlayarak yanıt vermişti.

Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan etti.

PETER HANDKE KİMDİR?

Peter Handke (6 Aralık 1942, Griffen, Avusturya) Avusturyalı romancı ve oyun yazarıdır.

12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi.

1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

PETER HANDKE KİTAPLARI NELERDİR?

Roman
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970
Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972
Die linkshandige Frau,1981

Şiir
Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969

Anlatı
Falsche Bewegung, 1975

Oyun
Publikumsbeschimpfung,1966
Weissagung, 1966
Die Unvernünftigen sterben aus, 1973
Über die Dörfer, 1982

Deneme
Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, 1972
Das Ende des Flanierens, 1980

Türkçede Peter Handke
Mutsuzluğa Doyum, Ada Yay
Solak Kadın, Metis Yay
Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi Ayrıntı Yayınları
Yorgunluk Üzerine Deneme, Nisan Yay.
Karanlık bir Gecede,Can Yay.
Yineleme, Ara Yay.
Konstanz Gölü'nden Atla Geçiş, Logos Yayınları
Kaspar, Estetik yayınları
Çocuğun Öyküsü, Metis Yayınları

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