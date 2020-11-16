HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Petek temizliği koca bir yalan mı? Petek temizliği yaptırmak gerekiyor mu?

Petek temizliği koca bir yalan mı? Petek temizliği yaptırmak gerekiyor mu?

16.11.2020 08:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Petek temizliği koca bir yalan mı? Petek temizliği yaptırmak gerekiyor mu?

Petek temizliği son yıllarda başlı başına bir sektör haline geldi. Her yıl yapılması tavsiye edilen petek temizliği işlemi için bazı uzmanlar ısıtma sistemine zarar verdiğini iddia ediyor. Petek temizliği yaptırmak gerekiyor mu?

Doğalgaz kombi kullanan evlerde son yıllarda her sene yeni bir masraf kalemi olan petek temizliği yaptırılmakta. Petek temizliği ile tıkanan peteklerin daha iyi ısıttığını ve peteklerin kullanım ömrünün uzatıldığı söylenir. Isıtma sisteminin demirbaşları olan kombi ve peteklerin kullanım ömrünün uzun ve dayanıklı olması herkesin en büyük isteğidir. Peki petek temizliği gerçekten gerekli mi?

PETEK TEMİZLİĞİ ZARARLI MI?

Bazı uzmanlar ısınma sisteminin verimli çalışması için petek temizliğini önerirken bazıları ise petek temizliğinin peteklere zarardan başka bir şey vermediğini iddia ediyor. Petek temizliği ya da petek bakımı bazı uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor. Petek bakımı peteklerin çürümesine, zarar görmesine hatta zamanlara petek yıkama için basılan ilaçlar yüzünden ısıtmayı sağlayan içindeki boruların delinmesine bile sebep olabilir.

KOMBİ BAKIMI DAHA ÖNEMLİ

Petek temizliğini önermeyen uzmanlara göre; kalorifer sistemindeki oksijenini bırakmış su ve sudaki gazlar zamanla moleküler düzeyde boru cidarından çıktığı için tam verimli olur. Peteklerin içinde dolaşan suyun hiçbir şekilde tortu bırakmayacağını söyleyen uzmanlar, oksijenini bırakmış olan suyun peteklerde korozyonu neredeyse sıfıra indirdiğini belirtiyor. Petek temizliği yüzünden sistemdeki oksijenini bırakmış olan su tekrar şebeke suyu ile değişiyor. Bu suyun değişmesi peteklerin hava yapmasına ve şehir suyu içindeki klorun uzun süre sistemde kalarak yine peteklere zarar vermesine neden olur.

Petek temizliğini önermeyen uzmanlar kombi bakımının daha önemli olduğunu ve kesinlikle aksatılmaması gerektiğini belirtiyor. Kombi arızalarının temel nedenlerinden biri de kombi bakımının zamanında yapılmamış olmasıdır.

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurduSinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldüAhırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü
Evi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlarEvi gören inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Ahmetusta Geçidi’nde rengarenk ağaçlar hayran bırakıyor

Görenleri hayran bırakan görüntüler

Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

Çırağını dövüp kameraya kaydetmişti! Yeni gelişme

Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

Ahırda yangın çıktı, 2 büyükbaş öldü

Gaziantep'te hastanede korkunç olay! Odadan atlayarak intihar etti

Hastanede intihar şoku! Beşinci kattan atladı

Şırnak'ta dehşet! Arazi anlaşmazlığı kavgasında baba, oğlunu öldürdü

Dehşet veren olay! Baba-oğul tartışması kanlı bitti

Sokak ortasında korkunç olay! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sokak ortasında korkunç olay! 17 yaşındaki gençten acı haber

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.