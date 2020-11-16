Petek temizliği koca bir yalan mı? Petek temizliği yaptırmak gerekiyor mu?

Doğalgaz kombi kullanan evlerde son yıllarda her sene yeni bir masraf kalemi olan petek temizliği yaptırılmakta. Petek temizliği ile tıkanan peteklerin daha iyi ısıttığını ve peteklerin kullanım ömrünün uzatıldığı söylenir. Isıtma sisteminin demirbaşları olan kombi ve peteklerin kullanım ömrünün uzun ve dayanıklı olması herkesin en büyük isteğidir. Peki petek temizliği gerçekten gerekli mi?

PETEK TEMİZLİĞİ ZARARLI MI?

Bazı uzmanlar ısınma sisteminin verimli çalışması için petek temizliğini önerirken bazıları ise petek temizliğinin peteklere zarardan başka bir şey vermediğini iddia ediyor. Petek temizliği ya da petek bakımı bazı uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor. Petek bakımı peteklerin çürümesine, zarar görmesine hatta zamanlara petek yıkama için basılan ilaçlar yüzünden ısıtmayı sağlayan içindeki boruların delinmesine bile sebep olabilir.

KOMBİ BAKIMI DAHA ÖNEMLİ

Petek temizliğini önermeyen uzmanlara göre; kalorifer sistemindeki oksijenini bırakmış su ve sudaki gazlar zamanla moleküler düzeyde boru cidarından çıktığı için tam verimli olur. Peteklerin içinde dolaşan suyun hiçbir şekilde tortu bırakmayacağını söyleyen uzmanlar, oksijenini bırakmış olan suyun peteklerde korozyonu neredeyse sıfıra indirdiğini belirtiyor. Petek temizliği yüzünden sistemdeki oksijenini bırakmış olan su tekrar şebeke suyu ile değişiyor. Bu suyun değişmesi peteklerin hava yapmasına ve şehir suyu içindeki klorun uzun süre sistemde kalarak yine peteklere zarar vermesine neden olur.

Petek temizliğini önermeyen uzmanlar kombi bakımının daha önemli olduğunu ve kesinlikle aksatılmaması gerektiğini belirtiyor. Kombi arızalarının temel nedenlerinden biri de kombi bakımının zamanında yapılmamış olmasıdır.



