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Petkim'den açıklama: Reaktörde küçük çaplı patlama yaşandı

19.06.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulu bulunan Petkim’de faaliyet gösteren PVC fabrikasındaki reaktörde, akşam saatlerinde küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Petkim'den yapılan açıklamada ise patlamada herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ifade edildi.

Petkim'den açıklama: Reaktörde küçük çaplı patlama yaşandı

Aliağa'da faaliyet gösteren Petkim’in PVC fabrikasında saat 20.00 sıralarında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Petkim’den yapılan basın açıklamasında küçük çaplı patlamadan kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran Pazar günü saat 20:00 civarında PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, tesisimizde patlamadan kaynaklı olumsuz etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Petkim." (DHA)


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