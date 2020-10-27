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Petkim’de yangına müdahale eden 3 işçi deşarj kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 19:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Petkim şirketine bağlı Etilen Oksit Fabrikası’nda çıkan yangına müdahale eden 3 işçi deşarj kanalına düştü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Petkim şirketine bağlı Etilen Oksit Fabrikası’nda çıkan yangına müdahale eden 3 işçi deşarj kanalına düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Petkim şirketine bağlı Etilen Oksit Fabrikası’nda meydana geldi. Fabrikada çıkan yangına teknik emniyet ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yangını söndüren ekipten 3 işçi fabrika yakınında bulunan deşarj kanalına düştü. 3 kişi, hemen bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi altına alındı. Kanala düşen iki işçi tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1 işçi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Socar’dan açıklama geldi
Socar Türkiye, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün saat 15.00 sularında Petkim şirketimizin Etilen Oksit Fabrikası’nda çıkan yangına müdahale ederek yangını söndüren teknik emniyet ekibimizden 3 çalışma arkadaşımız, fabrika yakınında bulunan deşarj kanalına düşmüştür. İki çalışanımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken Teknik Emniyet Teknisyeni olarak görevli çalışma arkadaşımız maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan bu elim olay ve acı kaybımız nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtir, SOCAR Türkiye Ailesi olarak hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Bu zor süreçte arkadaşımızın ailesinin yanında olacağımızı ve gereken her desteği vereceğimizi bildiririz.”
Geçtiğimiz haftalarda yine Petkim içerisindeki HCL Asit Tankı yarılmış, tank içerisindeki asitler 3 işçinin üzerine dökülmüştü. Olayda işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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