Petrol fiyatları neden Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden artık etkilenmiyor?

İran ile Batılı devletler arasında yaşanan gerginlik son dönemde artarken eskisine nazaran petrol fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanmıyor. Özellikle de dünyada deniz üzerinden taşınan toplam petrol ve yakıtın üçte birinin geçit yeri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan olumsuz gelişmelerden petrol fiyatları fazla etkilenmiyor.

Uzmanlar bu durumu, petrolün artık Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler için bir gösterge olmadığı yeni bir denklem olarak tanımlıyor.

ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olarak arzda denklemin merkezine oturması ve dünyanın en büyük ikinci üreticisi Rusya ile üçüncü üreticisi Suudi Arabistan arasında arz seviyesini kontrol etmek için oluşturulan işbirliğinin bunun en önemli sebebi olduğu belirtiliyor.

Eskiden Orta Doğu'da yaşanan petrol ticaretini etkileyebilecek herhangi bir gelişme, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda trafiği etkileyebilecek nitelikte bir olay enerji sektörünün panik olmasına neden olurdu.

Ancak İran'ın Cuma günü İngiltere'ye ait Stena Impero adındaki tankeri Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasının ardından Pazartesi sabahı ham petrol vadelilerinde Cuma'ya nazaran sadece yüzde 2'lik bir yükseliş yaşandı.