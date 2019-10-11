Petrol istasyonunda yangın

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Köprübaşı mevkisindeki akaryakıt istasyonuna yanaşan benzin yüklü 72 AH 706 plakalı tanker, yükünü yakıt tankına boşalttığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tankerden yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün istasyonu kapladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakıt tanklarına ulaşmadan kontrol altına aldı.

