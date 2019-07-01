İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol parasının yatırılamadığı bir INSTEX mekanizmasının İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini söyledi.

İran devlet medyasına göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 175. Olağan Toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Zengene, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zengene İran ile ticaretin sürdürülmesi için Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından oluşturulan ve 28 Haziran'da faaliyete geçen özel ödeme mekanizması INSTEX ile ilgili olarak, "Eğer INSTEX bir icraat olarak görülecekse, buraya güvenli bir şekilde yatırılacak 3-4 milyon dolar ya da avro İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez. Satılan petrolün parası da buraya yatırılabilmelidir. Petrol parası yatırılamazsa INSTEX İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez." ifadelerini kullandı.

İran'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine petrol satışına ilişkin bir soru üzerine Zengene, "hâlihazırda Avrupa ülkelerine hiç petrol satmadıklarını" söyledi.