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"Petrol parası yatırılamazsa INSTEX İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: "Eğer INSTEX bir icraat olarak görülecekse, buraya güvenli bir şekilde yatırılacak 3-4 milyon dolar ya da avro İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez. Satılan petrolün parası da buraya yatırılabilmelidir. Petrol parası yatırılamazsa INSTEX İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol parasının yatırılamadığı bir INSTEX mekanizmasının İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini söyledi.

İran devlet medyasına göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 175. Olağan Toplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Zengene, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zengene İran ile ticaretin sürdürülmesi için Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından oluşturulan ve 28 Haziran'da faaliyete geçen özel ödeme mekanizması INSTEX ile ilgili olarak, "Eğer INSTEX bir icraat olarak görülecekse, buraya güvenli bir şekilde yatırılacak 3-4 milyon dolar ya da avro İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez. Satılan petrolün parası da buraya yatırılabilmelidir. Petrol parası yatırılamazsa INSTEX İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermez." ifadelerini kullandı.

İran'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine petrol satışına ilişkin bir soru üzerine Zengene, "hâlihazırda Avrupa ülkelerine hiç petrol satmadıklarını" söyledi.

Zengene ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan'ın tek taraflı olarak OPEC'in siyasetini belirlemesi durumunda İran'ın çekilme tehdidinde bulunup bulunmayacağına yönelik bir soruyu ise "İran OPEC'i terk etmeyecek ancak böyle bir durumda OPEC ölmüş olur. Böyle bir gelişme olursa OPEC ölür." şeklinde cevapladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ile İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonunun Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında 28 Haziran'da düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması ve Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirmişti.

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INSTEX İRAN Tahran

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