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  4. Petrolü PKK/PYD/YPG’ye kaptıran rejim çareyi uyuşturucuda buldu

Petrolü PKK/PYD/YPG’ye kaptıran rejim çareyi uyuşturucuda buldu

04.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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İtalya Gümrük Muhafaza Polisi tarafından ele geçirilen 85 milyon adet Captagon hapının Suriye’nin Lazkiye Limanından yüklendiği ve son durağının Libya olduğu ortaya çıktı.İtalya Mali Polisi bir milyar dolar değerindeki uyuşturucunun Suriye Rejimine ait olduğunu açıkladı.Avrupa’daki uzmanlarca; ülkesindeki petrol tesislerinin ve petrol gelirlerinin büyük çoğunluğunu PKK/PYD/YPG terör örgütüne kaptıran Suriye Rejiminin ekonomik olarak zor durumda olduğu ve açığını uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla finanse ettiği ifade edildi.

İtalya Gümrük Muhafaza Polisi tarafından ele geçirilen 85 milyon adet Captagon hapının Suriye’nin Lazkiye Limanından yüklendiği ve son durağının Libya olduğu ortaya çıktı.
İtalya Mali Polisi bir milyar dolar değerindeki uyuşturucunun Suriye Rejimine ait olduğunu açıkladı.
Avrupa’daki uzmanlarca; ülkesindeki petrol tesislerinin ve petrol gelirlerinin büyük çoğunluğunu PKK/PYD/YPG terör örgütüne kaptıran Suriye Rejiminin ekonomik olarak zor durumda olduğu ve açığını uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla finanse ettiği ifade edildi. Suriye’nin son birkaç yıldır dünyanın en büyük amfetamin üreticisi haline geldiği, uyuşturucunun aşırılık yanlısı faaliyetler ile paralı askerleri finanse etmek için üretildiği, Libya üzerinden Afrika ve Avrupa yasadışı uyuşturucu pazarına gönderildiği belirtildi

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