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Peugeot alacaklara büyük fırsat

20.05.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot yaz aylarını avantajlı satın alma fiyatları ve faiz seçenekleriyle karşılıyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz avantajı sunuluyor. İşte Peugeot’un Mayıs fırsatları.

Peugeot alacaklara büyük fırsat

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot, yaz aylarına yepyeni bir otomobil sahibi olarak girmek isteyenlere özel avantajlı satın alma fırsatları sunuyor. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2021 yılında yüzde 16,2 segment payı ile B-SUV sınıfının lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile satın alınabilen ve sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan Peugeot SUV 2008’de 50.000 TL için %1,09 faizli kredi imkânı öne çıkıyor.

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de ise 100.000 TL için %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot, iddialı SUV modelleri dışında göz alıcı sedan ve hatchback modelleri için de Mayıs ayı boyunca ayrıcalıklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Buna göre, yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı ve 5.000 TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkatleri çekiyor. 2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208 ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yine %1,09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak, 17 Mayıs tarihine kadar bir Peugeot sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.

Yeni PEUGEOT 208

Yeni PEUGEOT SUV 3008

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