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Peugeot Design Lab'den bistro bisikleti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Gillardeau İstiridye Çiftliğinin Eş Başkanı Veronique Gillardeau: - "Müşterilerimiz üç tekerlekli bisikleti kiralayarak Gillardeau istiridye ve panoramik manzaranın tadını çıkarmak için bar masasına dayanabilir"

İSTANBUL (AA) - Peugeot Design Lab, Gillardeau için bir bistro bisikleti tasarladı.

Peugeot'nun tasarım stüdyosu markası Peugeot Design Lab'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Marcelle" gıda kamyonetlerin başarısının ardından bu sefer de bistro bisikleti tasarlamak üzere harekete geçti.

Peugeot’nun tasarımcıları, müşterilerin istiridyelerin tadını çıkarması amacıyla üç tekerlekli yiyecek bisikletini bir katlanır masa ve ayrıca istiridyeleri serin tutmak için entegre bir buzdolabı ile donattı. "Le Petit Gege" olarak adlandırılan üç tekerlekli bisiklet şu anda "Saint-Martin-de-Re"de faaliyet gösteriyor.

- 12 kişi için yiyecek ve içecek taşıma kapasitesine sahip

Gillardeau, arkadaşlarıyla ve aileleriyle deniz kenarında piknik yapmak isteyenler için üç tekerlekli bir yiyecek bisikleti sunuyor. Peugeot Design Lab tasarımcıları, üç tekerlekli bisikletin depolama alanlarını, tarzını ve harekete geçme şeklini oluşturdu.

Üç tekerlekli bisiklet 12 misafir için yiyecek ve içecek taşıyabilecek kadar büyük ve elektrikle destekleniyor, yani kullanıcının eforuna gerek duymadan ilerleyebiliyor. 160 kilometreye kadar menzil sağlayan bataryanın ömrü tüm "İle de Re" boyunca hareket etmek için yetiyor.

Bir masa, hareket halindeyken çalışma yüzeyini ve açıktaki depolama alanlarını koruyor. Çalışma yüzeyinde üç saklama bölmesi yer alıyor. Buzdolabı; içecekleri ve istiridyeleri serin tutarken diğer bir bölme ise çatal-bıçak takımına ve hazırlık aksesuarlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca piknik bittiğinde boş kabukları depolamak için bir de çöp kutusu bulunuyor.

Üç tekerlekli bisikletin arkası geleneksel otomobillerde olduğu gibi deri menteşelerle sabitleniyor. Ahşap ve paslanmaz çelik uygulamalar istiridye tarımı geleneklerinden ilham alınırken, siyah lake kaplama ve logo, Maison Gillardeau'nun prestijini yansıtıyor.

Maison Gillardeau için özel olarak geliştirilen "Le Petit Gege" çalışmasının sadece tasarımı üç ay sürdü ve ardından Le Mans merkezli Gruau tarafından hayata geçirildi.

- "Adaya uygun bir tasarım geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gillardeau İstiridye Çiftliğinin Eş Başkanı Veronique Gillardeau, Peugeot Design Lab ile birlikte beş adet mobil "Marcelle" mağaza tasarladıklarını belirterek, "Bunların pazarlardaki ve etkinliklerdeki başarıları, müşterilerimize İle de Re'de yepyeni bir deneyim sunmak için stüdyo ile bir kez daha iş birliği yapmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Peugeot tasarımcılarıyla birlikte adaya uygun bir tasarım geliştirdiklerini vurgulayan Gillardeau, "Yemek bisikleti konsepti çok önemliydi. Müşterilerimiz üç tekerlekli bisikleti kiralayarak Gillardeau istiridye ve panoramik manzaranın tadını çıkarmak için bar masasına dayanabilir. Kurucumuzun torunu Gerard Gillardeau anısına üç tekerlekli bisiklete 'Le Petit Gege' ismini verdim. İyi bir bisikletçi olsa da profesyonel bir bisikletçi ve istiridye çiftçisi olmak arasında çok gel gitler yaşadı." bilgisini verdi.

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Peugeot Design Lab

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