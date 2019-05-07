Peugeot Design Lab'den bistro bisikleti

İSTANBUL (AA) - Peugeot Design Lab, Gillardeau için bir bistro bisikleti tasarladı.

Peugeot'nun tasarım stüdyosu markası Peugeot Design Lab'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Marcelle" gıda kamyonetlerin başarısının ardından bu sefer de bistro bisikleti tasarlamak üzere harekete geçti.

Peugeot’nun tasarımcıları, müşterilerin istiridyelerin tadını çıkarması amacıyla üç tekerlekli yiyecek bisikletini bir katlanır masa ve ayrıca istiridyeleri serin tutmak için entegre bir buzdolabı ile donattı. "Le Petit Gege" olarak adlandırılan üç tekerlekli bisiklet şu anda "Saint-Martin-de-Re"de faaliyet gösteriyor.

- 12 kişi için yiyecek ve içecek taşıma kapasitesine sahip

Gillardeau, arkadaşlarıyla ve aileleriyle deniz kenarında piknik yapmak isteyenler için üç tekerlekli bir yiyecek bisikleti sunuyor. Peugeot Design Lab tasarımcıları, üç tekerlekli bisikletin depolama alanlarını, tarzını ve harekete geçme şeklini oluşturdu.

Üç tekerlekli bisiklet 12 misafir için yiyecek ve içecek taşıyabilecek kadar büyük ve elektrikle destekleniyor, yani kullanıcının eforuna gerek duymadan ilerleyebiliyor. 160 kilometreye kadar menzil sağlayan bataryanın ömrü tüm "İle de Re" boyunca hareket etmek için yetiyor.