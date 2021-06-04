Peugeot duyurdu! Sıfır faizli kredi ile sıfır otomobil alma fırsatı (Hangi Peugeot modellerinde sıfır faiz ve kampanyalar var?)

Otomobil kampanyalarını takip eden ve otomobil almak isteyenleri ilgilendiren güzel haber geldi. Peugeot sıfır faiz ile otomobil alma fırsatı sunuyor. Haziran ayı boyunca geçerli olacak sıfır faiz fırsatı ve özel kampanyalarla Peugeot modelleri, otomobil severleri bekliyor.

HANGİ PEUGEOT MODELLERİNDE SIFIR FAİZLİ KREDİ VAR?

Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV Ailesi’nde ay boyunca yüzde sıfır faizli kredi teklifi sunuluyor.

50 BİN VEYA 90 BİN TL İÇİN YÜZDE SIFIR FAİZ

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008’e 50 bin TL için yüzde sıfır faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de 90.000 TL için yüzde 0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’i de ise 90.000 TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.