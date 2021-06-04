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Peugeot duyurdu! Sıfır faizli kredi ile sıfır otomobil alma fırsatı (Hangi Peugeot modellerinde sıfır faiz ve kampanyalar var?)

04.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot sıfır faizli kredi ile otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor. Peugeot Türkiye, haziran ayına özel sıfır faizli ve özel düşük kredili kampanyalarını duyurdu. Peugeot SUV Ailesi’nin tamamı ve Peugeot 508 bir ay boyunca yüzde sıfır faizle satışa çıkıyor. Kazandığı ödüllerle dikkat çeken Peugeot 208 ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla piyasadaki yerini aldı. Peki hangi otomobil modellerinde özel kampanyalar var? İşte Peugeot haziran ayı kampanyaları ve ödeme seçenekleri...

Peugeot duyurdu! Sıfır faizli kredi ile sıfır otomobil alma fırsatı (Hangi Peugeot modellerinde sıfır faiz ve kampanyalar var?)

Otomobil kampanyalarını takip eden ve otomobil almak isteyenleri ilgilendiren güzel haber geldi. Peugeot sıfır faiz ile otomobil alma fırsatı sunuyor. Haziran ayı boyunca geçerli olacak sıfır faiz fırsatı ve özel kampanyalarla Peugeot modelleri, otomobil severleri bekliyor.

HANGİ PEUGEOT MODELLERİNDE SIFIR FAİZLİ KREDİ VAR?

Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV Ailesi’nde ay boyunca yüzde sıfır faizli kredi teklifi sunuluyor.

50 BİN VEYA 90 BİN TL İÇİN YÜZDE SIFIR FAİZ

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008’e 50 bin TL için yüzde sıfır faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.

PEUGEOT 2008

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de 90.000 TL için yüzde 0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

PEUGEOT 3008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’i de ise 90.000 TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

PEUGEOT 5008

YENİ PEUGEOT 208 TÜRKİYE FİYATI

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan Peugeot Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de Haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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PEUGEOT 208 İÇİN KREDİ VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208’de 36.000 TL için 12 ay Peugeot 0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. Peugeot 208, 189.0000 TL’den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT 208 İÇİN KREDİ VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

PEUGEOT 508'DE DE YÜZDE SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

PEUGEOT 508'DE DE YÜZDE SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ


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