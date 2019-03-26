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Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Erdemir’de taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarcı davranan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’i ziyaret ederek teşekkür etti.Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Erdemir’de taşeron işçilerinin sorunlarına sahip çıkıp bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarcı olan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’e teşekkür için Ereğli’ye geldi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Erdemir’de taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarcı davranan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’i ziyaret ederek teşekkür etti.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Erdemir’de taşeron işçilerinin sorunlarına sahip çıkıp bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarcı olan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’e teşekkür için Ereğli’ye geldi. Kavlak, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ile birlikte geldiği AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı önünde yaklaşık bin kişilik partili ve Erdemir işçilerinden oluşan grup tarafından karşılandı. Kavlak’ı AK Parti’de Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin tarafından karşılandı. Parti önünde sloganlar ve büyük bir alkış tufanı ile karşılanan Pevrul Kavlak burada yaptığı konuşmasında, Erdemir’de çalışan taşeron işçilerinin sorunlarına sahip çıkıp ve bu sorunların çözüme kavuşması için cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ısrarcı davranan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’e teşekkür etti. Kavlak konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce toplu sözleşmemizi imzaladık. Bugün iş çıkışında da kendi otelimizde, yani sizin evinizde arkadaşlara gerekli açıklamaları yapacağız. Yalnız bizim toplu sözleşmede çok isteyip de sonuç alamadığımız özellikle Erdemir’de çalışan taşeron arkadaşlarımızla ilgili çok ısrarlarımız oldu ama maalesef istediğimiz sonucu alamamıştık. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Erdemir’e gelmeden önce beni aradı, burayla ilgili bilgi istedi ve bende kendisine Erdemir’de en büyük sorunlardan bir tanesi taşeron sorunu, Erdemir’de çalışan taşeronlar olduğunu kendisine ilettim. Mitingden hemen sonra kendisini aradım ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettim. Kendisi de bana belediye başkan adayının bu konuda çok ısrarcı olduğunu, onunda kendisine bu konuda telkinlerde bulunduğunu söyleyince bugün de başkan adayımıza teşekkür etmek istedim. Çünkü taş üstüne taş koyan emekçiler adına bizim dostumuzdur, emek dostudur. Toplu sözleşmenin tüm ayrıntılarını da saat 17.30’da işten çıkan arkadaşlarımızla toplantı yapacağız ve akşamı da arkadaşlarımızla birlikte geçireceğiz. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.” Parti önündeki konuşmasından sonra AK Parti İlçe Teşkilatına çıkan Pevrul Kavlak’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Erol Şahin, kendisinin babasının ve kardeşlerinin de Erdemir emekçisi olduğunu söyledi. Türk Metal Sendikası Pevrul Kavlak, Ereğli’nin emekçinin başkenti olduğunu ve burada emekçi olmadan başka bir şeyin düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, Erdemir’in bir başka özelliğinin de Ereğli ile bütünleşmiş olması olduğunu vurguladı. Kavlak konuşmasında, “Anadolu’da bir söz vardır, biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Burada da her ne kadar bizim üyemiz olmasa da emek veren, bu işletmelerde çalışan ama emeğinin karşılığını maalesef alamayan taşeron olarak isimlendirdiğimiz emekçi arkadaşlarımızın da böyle bir sorununa sayın başkanın duyarlılığı, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığından dolayı başkana hem hayırlı olsun demek hem de kendisine başarı dilemek için geldik.”
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak konuşmasının ardından AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’e sarılarak başarı dileğinde bulundu.

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