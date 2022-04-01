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Peygamber Efendimizin Ramazan duası! En anlamlı Ramazan duası sözleri! Ramazan ayında okunacak dualar!

01.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Peygamber Efendimizin Ramazan duası da arama motorlarında sorgulanıyor. En anlamlı Ramazan duası sözleri merak ediliyor. Ramazan ayında okunacak dualar hakkında Müslümanlar araştırma yapıyor. Mübarek Ramazan ayı başladı ve bu ayı dualarla karşılaşmak isteyenler okunabilecek Ramazan duası hakkında sorgulama yapıyor.

Peygamber Efendimizin Ramazan duası! En anlamlı Ramazan duası sözleri! Ramazan ayında okunacak dualar!

Peygamber Efendimizin Ramazan duası! En anlamlı Ramazan duası sözleri! Ramazan ayında okunacak duaların neler olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. İbadetlerle dolu geçecek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların okuyabileceği Ramazan ayı duası!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN DUASI!

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Amin…”

Peygamber Efendimizin Ramazan duası!

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında yaptığı ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz..

a. Sahura kalkmayı ihmal etmezdi. Bunu başkasına da tavsiye ederdi.

Peygamber Efendimizin Ramazan duası!

"Mutlaka sahura kalkın, çünkü sahurda bereket vardır." (Buharî, Savm, 20).

b. Her gün Kur'an okurdu. Özellikle Hz. Cebrail (as) ile mukabele şeklinde okurdu.

c. Ramazan boyunca cömertliği kat, kat artardı.

İbn Abbas anlatıyor:

"Hz. Peygamber (a.s.m) hayır konusunda insanların en cömerti idi. Özellikle Ramazan ayında Hz. Cebrail (as) ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı olmazdı. Hz. Cebrail (as) ile görüşmesi ise, Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır-hasenattaki cömertliği esen rüzgâra benzerdi." (Buharî, Savm, 7).

ramaza

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan dua
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