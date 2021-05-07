Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Ramazan ayının bitişine az bir süre kalmışken Kadir Gecesi nasıl ibadet edileceği de en çok araştırılan konulardan oldu. Vatandaşlar Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi sorusunu sorguluyor. Peki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi?

PEYGAMBERİMİZ KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDERDİ? HZ. MUHAMMED'İN KADİR GECESİ'NDE OKUDUĞU DUALAR...

Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı ibadetler müminler tarafından araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını ifade edip şöyle konuştu: “Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanında, bu özel geceden bahseden ayetlerin de bulunduğu suredir: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”