HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

07.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı 13 Nisan'da idrak etmişti. Müslümanlar oruçlarını tutmaya ve hatimlerini yapmaya devam ederken Kadir Gecesi nasıl ibadet edileceği de araştırılmaya başlandı. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? İşte Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Ramazan ayının bitişine az bir süre kalmışken Kadir Gecesi nasıl ibadet edileceği de en çok araştırılan konulardan oldu. Vatandaşlar Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi sorusunu sorguluyor. Peki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi?

PEYGAMBERİMİZ KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDERDİ? HZ. MUHAMMED'İN KADİR GECESİ'NDE OKUDUĞU DUALAR...

Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı ibadetler müminler tarafından araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını ifade edip şöyle konuştu: “Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanında, bu özel geceden bahseden ayetlerin de bulunduğu suredir: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Bu özel gecede Kur'ân–ı Kerim okunmalı ve okuyanlar dinlenmelidir. Pandemi nedeniyle gerçekleştiremesek de normal koşullarda uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli ve Kelamullah'a olan sevgi, saygı duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu bulunanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınır. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmlar getirilmeli ve şefaatini ümit edilmelidir. Müminlerle helalleşilip, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır. Küs ve dargın olanlar ise barışmalı ve barıştırılmalı, gönüller alınıp kederli yüzler güldürülmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Ölmüş anneye duygusal mesaj!Ölmüş anneye duygusal mesaj!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Yok böyle tezgah! Hepsi lüks araç, tam 24 milyon TL

Yok böyle tezgah! Hepsi lüks araç, tam 24 milyon TL

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Sedat Peker'in iddialarına Zülfü Tolga Ağar'dan açıklama

Sedat Peker'in iddialarına Zülfü Tolga Ağar'dan açıklama

Öpüşme olayında yeni detay! Aşıklar tatilde

Öpüşme olayında yeni detay! Aşıklar tatilde

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.