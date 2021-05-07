Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Ramazan ayının bitişine az bir süre kalmışken Kadir Gecesi nasıl ibadet edileceği de en çok araştırılan konulardan oldu. Vatandaşlar Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi sorusunu sorguluyor. Peki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi?
Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde yaptığı ibadetler müminler tarafından araştırılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını ifade edip şöyle konuştu: “Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”
Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanında, bu özel geceden bahseden ayetlerin de bulunduğu suredir: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”
Bu özel gecede Kur'ân–ı Kerim okunmalı ve okuyanlar dinlenmelidir. Pandemi nedeniyle gerçekleştiremesek de normal koşullarda uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli ve Kelamullah'a olan sevgi, saygı duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
Üzerinde namaz borcu bulunanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınır. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmlar getirilmeli ve şefaatini ümit edilmelidir. Müminlerle helalleşilip, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır. Küs ve dargın olanlar ise barışmalı ve barıştırılmalı, gönüller alınıp kederli yüzler güldürülmelidir.