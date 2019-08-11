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Peygamberler Şehrinde bayram namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.Şanlıurfa’da her bayram olduğu gibi bu bayramda da başta Balıklıgöl Platosunda yer alan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı.

Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti.
Şanlıurfa’da her bayram olduğu gibi bu bayramda da başta Balıklıgöl Platosunda yer alan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise avlulara serilen hasırların üzerinde namaza kıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar dua ve salavatlar getirerek kurbanlarını kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

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