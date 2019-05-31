"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.

Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi'nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.

Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.

Muhammet Dinç, ramazanın son cumasını eda etmek için Balıklıgöl yerleşkesine geldiğini söyledi.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Dinç, gecenin ve gelecek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

