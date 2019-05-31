HABER

"Peygamberler şehri"nde ramazanın son cuması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da ramazanın son cumasında vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelenler, cuma namazı öncesi kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı ve kutsal mekanları ziyaret ederek dua etti.

Yerleşkedeki yoğunluk dolayısıyla Dergah Camisi'nde ve bölgedeki diğer camilerde yer bulamayanlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.

Namazın ardından kimi vatandaşlar, yerleşkedeki gölgelik ve yeşil alanlarda dinlenerek iftar saatine beklemeye başladı. Kimileri de göldeki balıklara yem atarak bol bol fotoğraf çekti.

Muhammet Dinç, ramazanın son cumasını eda etmek için Balıklıgöl yerleşkesine geldiğini söyledi.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Dinç, gecenin ve gelecek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu
Bin yıllık tarihe ışık tutuyorBin yıllık tarihe ışık tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl kadir gecesi namaz son cuma Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Sapanca Ramazan bayramında tatilcileri ağırlamaya hazır

Burası İstanbul'un arka bahçesi! Gören mest oluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.