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Peynir alırken bunlara mutlaka dikkat edin! Yapılan hileler pes dedirtiyor

28.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ürünlerinde yapılan hilelerin önüne yıllardır geçilemiyor. Özellikle et, süt, peynir, zeytin ve yoğurt gibi ürünlerde yapılan hileler ise doğrudan insan sağlığını etkiliyor. Uyarılara kulak asmayan bazı üreticiler ise tüm denetimlere rağmen durdurulamıyor. Özellikle peynirde yapılan hileler ise şaşkınlık yaratıyor. Peynir alırken basit birkaç adımı takip ederek zehirlenmekten kurtulabilirsiniz.

Peynir alırken bunlara mutlaka dikkat edin! Yapılan hileler pes dedirtiyor

Yiyecek ve içeceklerde yapılan hileler hem keseye hem de sağlığa zarar veriyor. Aklınızın ucundan bile geçmeyecek hilelerden geçtikten sonra satışa çıkan bazı gıda ürünleri sağlığımızı büyük riske atıyor. Özellikle peynirde yapılan hilelerle tüketiciler kandırılıyor.

PEYNİR ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Kahvaltı sofralarının demirbaşı peyniri satın alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey rengidir. Peynirin renkli, parlak ve canlı duruyor olmasına dikkat edin.

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MAT VE KİRLİYSE UZAK DURUN

Mat, kirli beyaz ya da sarımsı bir hali varsa o peynirden uzak durulmalı.

PEYNİRİ KOKLAYIN

Peynirin kokusu da son derece önemli. Alırken şuna dikkat edin; küf, sabunumsu ve amonyak kokusu olmamalı.

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Kapalı peynir alırken ambalajına dikkat edilmeli ve son tüketim tarihi dikkate alınmalı.

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