Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluştu

Dünyadaki üretimin, talebi karşılamakta zorlandığını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bu açığı gördük ve şehrimizin sektörde öncü olması için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizde ve dünyada peyzaj mimarisi önemli bir konuma yükseldi. Süs bitkiciliğinin 2018 sektör raporuna göre dış ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolara ulaşmıştır. 150 milyon dolarlık dev sektörde şehrimizin payını artırmak istiyoruz. Bu tarz etkinliklerle süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri ile yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerini buluşturarak sektörün daha ileri bir seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz."

Yüce, ayrıca özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyadan dış pazar tüketicilerini üreticilerle bir araya getirerek dış pazarı büyütmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

- "Süs bitkiciliği Sakarya'nın gözde sektörleri arasında"