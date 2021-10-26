Pezik turşusunu "yerli covid aşısı" diye satıyor: Fakirin serumu

Halk arasında "dal turşusu" olarak bilinen pezik turşusu, Sivas mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Bursalı girişimci Muhsin Bölük, Sivas’ın coğrafî işaretli ürünü olan pezik turşusunu Sivas’ta üretip Bursa’ya getirerek, vatandaşların sofralarına sunuyor.

Muhsin Bölük, pancarın toprak üstünde kalan bitki kısmına "pezik adı verildiğini ve en çok da turşusunun yapıldığını söyledi. Pancarın ihtiva ettiği B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu birçok hastalıktan koruduğunu anlatan Bölük, bu şifalı turşuyu Sivaslılar gibi Bursalıların da sevdiğini belirtti.

KİLOSU 25 TL

Vatandaşların ilgisinden ve satışlardan memnun olduğunu kaydeden Muhsin Bölük, "Pezik turşusunu Sivas’ın Ulaşlı ilçesinde özel olarak üreterek Bursa’ya getiriyorum. Kilosunu 25 liradan satıyorum. Bu turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. Sivilcelere iyi geliyor. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde bile rahatlıkla tüketilebiliyor. Bu turşu taze pancarın saplarından imal ediliyor. Önce pancarın sapları temizlenip haşlanıyor. Daha sonra içerisine acılı, sarımsaklı ve sirkeli turşu suyu koyuluyor. Ağzı kapatılıp pastörize ediliyor. En ufak bir bozulma olmadan bir yıl boyunca tüketiliyor’’ diye konuştu.

(İHA)

