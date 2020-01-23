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Philips Sound'un Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı: Fidelio X3

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

TP Vision; dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği lansmanda Fidelio X3 kulaklığını piyasaya çıkardığını açıkladı. Fidelio X3, Philips Sound’un bu yılki amiral gemisi ürünlerinden biri olacak.

Philips Sound'un Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı: Fidelio X3

SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ve ST702 kablosuz kulaklıklar da kulaktan düşmeyen tasarım ve güçlü ses kalitesiyle geliyor.

Fidelio X3

Fidelio serisinin amiral gemisi olarak piyasaya sürülen en son modeli Fidelio X3; yüksek ses kalitesi, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Titreşimleri azaltma hedefiyle tasarlanan yeni iç sırt yapısına sahip çift katmanlı Fidelio X3 hoparlör plakaları, etkileyici bir müzik deneyimi için kulağın doğal şekline uyumlu bir şekilde 15 derecelik açıyla oluşturulmuş durumda.

Fidelio X3, İskoçya menşeili Muirhead deri ve Danimarka menşeili Kvadrat kumaşlarının dahil olduğu Avrupalı uzmanlarca seçilen malzemelerden oluşturulmuş.

Koyu saten çerçeve ve siyah Muirhead deriyle kaplı Fidelio X3, kalın keçe kafa bandı ve kadife bellek köpüklü kulak pedleriyle geliyor.

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SN503

SN505, yüksek ses özelliğinin yanı sıra; Apple Sağlık Kiti, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon ve Endomondo gibi uygulamalarla da uyumlu ve en küçük kulak içi kalp atışı dahi algılayan hızlı monitörüne sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.

ST702

ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem de şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak da mümkün.

SH402

Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun çalma süresi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402’de, bu özellikleriyle kullanıcılarına serinlik vaat ediyor. IPX4 özelliği ile su sıçramasına ve terlemeye karşı dayanıklı.

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Philips Fidelio X3 Philips Kulaklık

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