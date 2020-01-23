Philips Sound'un Yeni Amiral Gemisi Tanıtıldı: Fidelio X3

SN505, yüksek ses özelliğinin yanı sıra; Apple Sağlık Kiti, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon ve Endomondo gibi uygulamalarla da uyumlu ve en küçük kulak içi kalp atışı dahi algılayan hızlı monitörüne sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.

Titreşimleri azaltma hedefiyle tasarlanan yeni iç sırt yapısına sahip çift katmanlı Fidelio X3 hoparlör plakaları, etkileyici bir müzik deneyimi için kulağın doğal şekline uyumlu bir şekilde 15 derecelik açıyla oluşturulmuş durumda.

Fidelio serisinin amiral gemisi olarak piyasaya sürülen en son modeli Fidelio X3; yüksek ses kalitesi, kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ve ST702 kablosuz kulaklıklar da kulaktan düşmeyen tasarım ve güçlü ses kalitesiyle geliyor.

ST702

ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem de şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak da mümkün.

SH402

Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun çalma süresi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402’de, bu özellikleriyle kullanıcılarına serinlik vaat ediyor. IPX4 özelliği ile su sıçramasına ve terlemeye karşı dayanıklı.

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