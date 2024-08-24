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  4. Phuket Adası'ndaki felaket! Bilanço ağırlaşıyor, ordu harekete geçti

Phuket Adası'ndaki felaket! Bilanço ağırlaşıyor, ordu harekete geçti

24.08.2024 22:36
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24.08.2024 22:36
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Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket’te muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Birçok şehir merkezi ve kasabalar sular altında kaldı. Ülke genelinde yardım ve kurtarma çalışmaları sürdü. Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, bugün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Shinawatra, yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Tayland'da son günlerde şiddetini artıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasında bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Adada dün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

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Tayland’ın özellikle kuzey eyaletlerinde birçok şehir merkezi, çevre kasabalar ve tarım alanları sular altında kalırken, Tayland Ordusu ve polis birimleri ülke genelinde yardım ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

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Tayland Meteroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, vatandaşlara sel ve su taşkınlarına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapıldı.

BAŞBAKAN ACİL DURUM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ!

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, bugün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti.

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Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Shinawatra, “Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını içtenlikle umuyorum. Gelecekte daha da artması muhtemel bu tarz felaketlerin önüne geçmek için gerekli altyapı çalışmalarına başlamalıyız” dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tayland phuket yağış
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