Pideciye kumar baskını: 6 kişi suçüstü yakalandı

Samsun’da polisin bir pideciye düzenlediği baskında, pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir pide salonu yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis olay yerinde yaptığı tespitte işyeri içerisinin kahvehane ortamına dönüştürüldüğü, işyeri içerisinde bulunan şahısların İçişleri Bakanlığı genelgesine uymayarak iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, içeride sigara küllüklerinin ve yoğun sigara dumanının olduğu ayrıca küllüklerinin içerisinde de sigara izmaritleri olduğu rapor etti. Kumar oynayan 6 kişiye pandemi kurallarını ihlal etmek suçundan 12 bin lira para ceza yazılırken, işyeri sahibine de "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlattı.

