HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pideciye kumar baskını: 6 kişi suçüstü yakalandı

Pideciye kumar baskını: 6 kişi suçüstü yakalandı

14.01.2021 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da polisin bir pideciye düzenlediği baskında, pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da polisin bir pideciye düzenlediği baskında, pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir pide salonu yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Polis olay yerinde yaptığı tespitte işyeri içerisinin kahvehane ortamına dönüştürüldüğü, işyeri içerisinde bulunan şahısların İçişleri Bakanlığı genelgesine uymayarak iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, içeride sigara küllüklerinin ve yoğun sigara dumanının olduğu ayrıca küllüklerinin içerisinde de sigara izmaritleri olduğu rapor etti. Kumar oynayan 6 kişiye pandemi kurallarını ihlal etmek suçundan 12 bin lira para ceza yazılırken, işyeri sahibine de "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Veterinere tecavüz olayında yeni gelişmeVeterinere tecavüz olayında yeni gelişme
Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Medya dünyasını yasa boğan haber!

Medya dünyasını yasa boğan haber!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı uyarısı

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı uyarısı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! İkinci dava açıldı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış

AK Parti'den, EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! Sinir krizi geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.