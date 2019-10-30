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Piknik alanında akıl almaz hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bursa’da mesire alanına giden ailenin piknik masası üzerine bıraktığı değerli eşyaların bulunduğu çanta çalındı.Olay Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da mesire alanına giden ailenin piknik masası üzerine bıraktığı değerli eşyaların bulunduğu çanta çalındı.
Olay Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. Mesai sonrası piknik yapmak için akrabalarıyla Hamitler’de bulunan piknik alanına giden ailenin değerli eşyalarının bulunduğu çanta masanın üzerinden çalındı. Bir müddet çantayı arayan vatandaşlar çantanın bulunmaması üzerine hırsızlık şüphesiyle karakola başvurdu.Piknik alanına misafir olarak gelen akrabalarıyla gittiklerini belirten E.B., “Akrabalarımızla mangal yapmak istedik. Bu yüzden evimize en yakın yer olan Hamitler mesire alanına gittik. Etrafımızda küçük bir çocuk oynuyordu. Bir ara çocuk parkında bir kadın çocuklarına bağırmaya başladı. Biz ne oluyor diye o tarafa baktık. Bir müddet sonra sesler kesildi. Biz de masamıza geri döndük. Geldiğimizde masada çantanın olmadığını gördük. Çocuktan hiç şüphelenmedik. Daha sonra öğrendiğimize göre bu şekilde birkaç hırsızlık vak’ası daha olmuş. Bir miktar paramız ve cep telefonumuz çalındı. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin” dedi.
Polis olay hakkında tahkikat başlattı.

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