HABER

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma tam 4 kilometre uzakta buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 01:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma tam 4 kilometre uzakta buldu!

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar saat 18.00 sularında kayboldu.

Oğlunun kaybolması üzerine baba Murat Gündoğar 156'yı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 saat süren ve 13 jandarma personeliyle 28 güvenlik korucusunun yaptığı çalışma neticesinde 4 kilometre uzakta bulunan Köy Obası mezrasında Ali Baki Gündoğar bulundu. 12 yaşındaki çocuk, ailesine sağ salim teslim edilirken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
Kartal'da mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardıKartal'da mahallelinin yakaladığı tacizciyi polis linçten kurtardı
Yolda Ebabil kuşu bulduYolda Ebabil kuşu buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kayıp Çocuk

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

2 bin yıllık incil ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı!

Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada!

Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü!

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.