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Piknikte korku dolu anlar! Baraj sularının altında kaldılar

16.05.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un İspir ilçesinde pikniğe giden vatandaşların araçları, baraj tahliyesiyle su altında kaldı. Vatandaşlar, suyun habersiz tahliye edilmesiyle bölgede mahsur kaldı. Korku dolu anları anlatan Serhat P., "Aracımla sular altında kaldık. Herhangi bir uyarı ve siren olmaması sonucu mağdur olduk" dedi.

Piknikte korku dolu anlar! Baraj sularının altında kaldılar

Erzurum’un İspir ilçesi Bahçeli mevkiinde piknik yapan Serhat P. ve Nevret U'nun aracı, baraj tahliyesi yapılınca sular altında kaldı. Su altında kalan araçları arızalanan vatandaşlar bölgeden çıkamadı.

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O ANLARI ANLATTI

Serhat P., "Aracımla piknik yapmak için ailemle birlikte park yeri olan bahçeye gittik. Bir anda Güllü bağı barajı sularının bırakılması ve Çoruh nehrinin taşması sonucu aracımla sular altında kaldık. Herhangi bir uyarı ve siren olmaması sonucu mağdur olduk. Burada piknik her zaman yapılıyor madem tehlikeli bölge neden çit alanı içerisine alınmamış. Aracımızı zor şartlar altında Çoruh suyuna kapılmadan kurtardık. Çoruh vadisinde uyarıcı ve ışıklar ile vatandaşların bilgilendirmesini talep ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Erzurum İspir

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