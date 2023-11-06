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Pil tüketiminden şikayet eden kullanıcılar dikkat! Yakında...

06.11.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Apple Watch kullanıcılarını rahatsız eden ve giderek yaygınlaşan bir pil tükenmesi sorunu hakkında geçtiğimiz hafta bazı raporlar gelmişti. Bu raporların ardından çıkan bir habere göre, Apple sorunun varlığını doğruladı ve yakında bir yazılım güncellemesiyle sorunun çözüleceğini söyledi.

Pil tüketiminden şikayet eden kullanıcılar dikkat! Yakında...

9to5Mac'in haberine göre bu Apple Watch pil tüketimi sorunu, çok çeşitli Apple Watch kullanıcılarını etkiliyor gibi görünüyor. Buna Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi en yeni modellerin yanı sıra Apple Watch Series 4 gibi daha eski modellerin de dahil olduğu söyleniyor. Etkilenen kullanıcıların, watchOS 10.1'e güncelledikten sonra Apple Watch'larının pil ömrünün anormal derecede hızlı tükenmeye başladığını söylediği ifade ediliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ GELECEK

Habere göre, Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ile paylaşılan bir notta Apple, Apple Watch kullanıcılarını etkileyen pil tükenmesi sorununun farkında olduğunu doğruladı. Şirket, watchOS 10 için bir yazılım güncellemesi yoluyla "yakında" bir düzeltme yapılacağını söyledi ancak bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi vermedi.

watch

Sosyal medyadaki şikayetlere göre bir kullanıcı Apple Watch Series 9'unun pilinin sadece üç saat içinde %100'den bitme noktasına geldiğini söylüyor. Başka bir kullanıcı ise Apple Watch Series 7'sinin pilinin yalnızca 30 dakika içinde %25 oranında azaldığını bildiriyor. Öte yandan Reddit ve Apple'ın Destek Forumlarında da bir dizi şikayet ortaya çıkmış durumda.

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