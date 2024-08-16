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    4. 'Pilav yapmaktan daha kolay' Onu gören önce tereddüt ediyor, sonra gözlerine inanamıyor

    'Pilav yapmaktan daha kolay' Onu gören önce tereddüt ediyor, sonra gözlerine inanamıyor

    16.08.2024 11:26
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    Antalya’da araçlarının lastiklerini tamir etmek için geldikleri dükkanda tamircinin kadın olduğunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yaklaşık 25 yıldır eşi ile birlikte lastik tamirhanesi işlettiklerini belirten kadın, “Lastik takmak, pilav yapmaktan daha kolay geliyor” dedi. Lastiğini tamir ettirmek için tamirhaneye gelen müşteriler ilk başta tereddüt ettiklerini, sonrasında ise çok memnun kaldıklarını aktardı.

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde eşi ile birlikte yaklaşık 25 yıldır lastik tamirhanesi işleten Mümine Gökçe, kadınların zorlu mesleklerde de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Erkek işi olarak görülen lastik tamirciliğini bir kadın olarak ’yapılamaz’ denilen işleri yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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    Eşi ile evlendikten sonra ilk olarak tamirhaneye gelen müşterilerle ilgilendiğini, 6-7 senedir de lastik tamir ettiğini belirten Mümine Gökçe, “Daha öncesinde eşime ufak tefek yardımda bulunuyordum. Daha sonra işi öğrenmeye karar verdim. Öğrendikten sonra da kendimi daha da geliştirdim. Aracı yukarı kaldırmak, lastiği sökmek, sorunu bulmak, tamir etmek ve yerine tekrar takıp teslim etmek hiç zor değil" dedi.

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    “PİLAV YAPMAKTAN DAHA KOLAY”

    İlk kez tamirhaneye gelen ve kendisini gören erkek müşterilerin ilk başta ‘Acaba yapabilir mi?’ dediğini, hatta tamir ettirmek istemeyenler dahi çıktığını belirten Gökçe, “Erkek müşterilerin biraz tuhafına gidiyor. Bazen yaptırmak istemeyenler çıkıyor. Ama bir kere lastiklerini tamir edince, işçilikte memnun kalınca sürekli müşterim oluyor. Bayan şoförler beni görünce hoşlarına gidiyor. Bayan olunca ‘acaba yapabilir mi? Yapamaz mı?’ diye bir tedirgin oluyorlar. Bir müşterim başka bir tanıdığına söyleyince merak edip gelenler bile var. Kadın isterse her işi yapabilir. Yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Lastik tamir etmek evde pilav yapmaktan daha kolay. Lastiği söküp tamiratını yapıp yerine takmam 5 dakika sürüyor” ifadelerini kullandı.

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    “YOLDA BİLE KALSAM LASTİĞİMİ BURAYA YAPTIRIYORUM”

    Patlak lastiğini tamir ettirmek üzere tamirhaneye gelen taksi şoförü Nihat Cengiz, “Pek alışık olmadığımız bir durum ama bayan arkadaşımız hem işini severek yapıyor, hem de buraya gelen insanlara ilgi alakası çok iyi, bu da artı değer katıyor. Ben şahsen yolda bile kalsam lastiğimiz söküp, buraya getirip yaptırıyorum. 4 yıldır lastik tamirlerimizi ve yapılması gereken işleri burada yaptırıyoruz. İlk geldiğimizde acaba yapabilir mi diye düşündüm. Çünkü güç isteyen bir iş, bijon anahtarını sıkmak veya o makineyi kullanmak güç ister. Ama arkadaşımız bu işe artık aşina olmuş. Bu işe iyice yoğunlaşmış, belki burada çalışıyor evinde yemek yapmıyordur” dedi.

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    “İLK GÖRDÜĞÜMDE TEREDDÜTTE KALDIM”

    Harun Ekin isimli müşteride, “Her lastiğimiz patladığında buraya geliyoruz. İlk gördüğümde biraz tereddütte kaldım, bir bayanın bu işi yapmasına, sonradan hiçbir tereddüt kalmadı. Çünkü işini çok iyi yapıyor. Müşterilerini güler yüzlü bir şekilde karşılıyor. Yıllardır burası ile çalışıyoruz” dedi. (İHA)

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    AW268452_13Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    lastik pilav
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