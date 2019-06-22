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Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "TSK bünyesine katılacak her pilotumuza her yıl bir maaş ikramiye vereceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, pilotlukta zorunlu hizmet nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine katılacak her pilota her yıl bir maaş ikramiye vereceklerini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Pilotlukta Zorunlu Hizmet Çalıştayı", THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'nın katılımıyla yapıldı. Çalıştayda, sivil havacılıkta görev yapan asker kökenli pilotların TSK'ya dönmesini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar üzerinde duruldu.

İstanbul'da 20-21 Haziran'da yapılan çalıştaya, TALPA Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Ali Çetinkaya ve çok sayıda pilot katıldı.

Çalıştayda açıklama yapan Aycı, TSK'deki görevlerine dönecek pilotların maddi ve manevi kayıplarını en aza indirmek için önemli desteklerde bulunacaklarını belirtti. Aycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün takipçisi olarak istikbali her zaman göklerde arayacaklarını ifade ederek, "Vatan savunması için ne gerekiyorsa eksiksiz yapmak bizim için şereftir. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin; biz bayrak taşıyıcı olarak Peygamber ocağına geri dönen her pilotumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

TSK'ye dönüşü sonrası bazı imkanlarda kayıp yaşayacak pilotların endişesini dile getiren Aycı, bu kaybı önlemek için önemli desteklerde bulunacaklarını kaydetti.

İlker Aycı, "Türk askerini Bosna'dan Somali'ye, Afganistan'dan Çanakkale'ye nerede gördüysek gururlanarak heyecanlandık. Sizler de bizim gurur kaynağımızsınız. TSK'ya dönecek olan THY pilot ve ailelerinin yatarak tedavi masraflarının şirketimiz tarafından karşılanması talimatını verdim. Bu süreçte yeni evine taşınmak için masrafta bulunacak pilotlarımıza 10 bin lira taşınma desteği ödemesi yapacağız ve çalışan eşinizin iş durumu etkilenirse ortaklığımız bünyesinde veya iş birliği yaptığımız diğer şirketlerde istihdam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Maddi olarak da destekçiniziz. TSK bünyesine katılacak her pilotumuza her yıl bir maaş ikramiye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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