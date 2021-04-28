Pin-up kızı ne demek? Pin-up modası nedir? İşte tarihi

Basılan resimleri pop kültürü olarak kabul edilen mankenlere verilen isim olan pin-up kızları, çoğunlukla moda modellerinden veya kadın oyunculardan seçiliyor. Pin-up bunların dışında bu türden fotoğrafların benzerlerinin boyayla resmedilmiş çizimlerine de denir.

"Pin up" resimleri, magazinlerden veya gazetelerden kesilmiş resimler veya kartpostal ve benzeri biçimlerde olabilirler. Öte yandan bu tür resimler genellikle duvar takvimlerinde bulunurlar ve bundan ötürü de duvara raptiye ile tutturulur. Pin up teriminin Türkçedeki birebir karşılığı iğnelemek veya raptiyelemektir.

Fakat daha sonraları pin-up kızlarının posterleri de yaygın olarak basılmaya başlandı.

Sanatsal bakımdan pin-up da güzel ve çekici kadının nasıl olması gerektiğine dair görüntü paylaşan idealize edilmiş kadın resimleridir. Bu tip ideal kadınların ilk örneklerinden biri, Charles Dana Gibson tarafından yaratılan ve sonrasında Gibson kızı olarak da anılandır. Bu akım sonraları çok meşhur olacak olan George Petty ve Alberto Vargas gibi birçok sanatçının yetişmesine neden olmuştur.



