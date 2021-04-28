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Pin-up kızı ne demek? Pin-up modası nedir? İşte tarihi

Seo Editör-8 Seo Editör-8
28.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pin-up kızı ve pin-up modası, moda ile yakından ilgilenenlerin bildiği terimlerdendir. Pin-up ilk başta İngilizce’ye 1941’de girmiş olmasına karşın terimin kökeni 1890'lara dayanır. Türkçe’de pin up, raptiyelemek veya iğnelemektir…

Pin-up kızı ne demek? Pin-up modası nedir? İşte tarihi

Basılan resimleri pop kültürü olarak kabul edilen mankenlere verilen isim olan pin-up kızları, çoğunlukla moda modellerinden veya kadın oyunculardan seçiliyor. Pin-up bunların dışında bu türden fotoğrafların benzerlerinin boyayla resmedilmiş çizimlerine de denir.

"Pin up" resimleri, magazinlerden veya gazetelerden kesilmiş resimler veya kartpostal ve benzeri biçimlerde olabilirler. Öte yandan bu tür resimler genellikle duvar takvimlerinde bulunurlar ve bundan ötürü de duvara raptiye ile tutturulur. Pin up teriminin Türkçedeki birebir karşılığı iğnelemek veya raptiyelemektir.

Fakat daha sonraları pin-up kızlarının posterleri de yaygın olarak basılmaya başlandı.

Sanatsal bakımdan pin-up da güzel ve çekici kadının nasıl olması gerektiğine dair görüntü paylaşan idealize edilmiş kadın resimleridir. Bu tip ideal kadınların ilk örneklerinden biri, Charles Dana Gibson tarafından yaratılan ve sonrasında Gibson kızı olarak da anılandır. Bu akım sonraları çok meşhur olacak olan George Petty ve Alberto Vargas gibi birçok sanatçının yetişmesine neden olmuştur.


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