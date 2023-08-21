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Pınar Altuğ'dan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a verilen cezaya tepki

21.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve para cezası verince Pınar Altuğ sinirlendi. İşte başarılı oyuncunun o paylaşımı...

Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle kan dondurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama cezası yanında bir de 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

Ekran Alıntısı

Verilen ceza sosyal medyada tepki çekti. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ da cezanın az olmasına değinerek Diyanet'e tepki gösterdi.

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Altuğ paylaşımında "Bu kadar mı yani? Hâlâ insanlara seslenebilme hakkı var mı?" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

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