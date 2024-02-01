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  4. Pınar Altuğ kayakta verdiği pozlarla gündem oldu! "Hayat sana güzel"

Pınar Altuğ kayakta verdiği pozlarla gündem oldu! "Hayat sana güzel"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ ailesiyle tatile gitti. Kayak tatilinde karda amuda kalkan Altuğ'a "Hayat sana güzel" yorumları yağdı.

Pınar Altuğ kayakta verdiği pozlarla gündem oldu! "Hayat sana güzel"

Çocuklar Duymasın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyadan hayatına dair kareleri de paylaşıyor. Yazın teknede vakit geçiren Altuğ kışın ise ailesiyle kayak tatilini gidiyor.

Sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirel yorumları yanıtsız bırakmayan Altuğ kar pozlarıyla fit görünümünü sergiledi.

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Sporu hiç eksitmeyen güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağarken Altuğ'un karda amuda kalktığı anlara da yorum yağdı.

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Tepetaklak poz veren Pınar Altuğ "Hayat sana güzel" yorumlarını da pas geçmedi. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i bu sefer "Şükür" diyerek konuyu uzatmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ sosyal medya
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