Pınar Altuğ kayakta verdiği pozlarla gündem oldu! "Hayat sana güzel"

Çocuklar Duymasın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyadan hayatına dair kareleri de paylaşıyor. Yazın teknede vakit geçiren Altuğ kışın ise ailesiyle kayak tatilini gidiyor.

Sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirel yorumları yanıtsız bırakmayan Altuğ kar pozlarıyla fit görünümünü sergiledi.

Sporu hiç eksitmeyen güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağarken Altuğ'un karda amuda kalktığı anlara da yorum yağdı.

Tepetaklak poz veren Pınar Altuğ "Hayat sana güzel" yorumlarını da pas geçmedi. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i bu sefer "Şükür" diyerek konuyu uzatmadı.







