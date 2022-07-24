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  4. Pınar Damar cinayetinde yeni detaylar! Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

Pınar Damar cinayetinde yeni detaylar! Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

24.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Damar'ın katili Metin A.'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pınar'ın ailesi 'ilişki' iddialarını yalanlarken, Metin A.'nın Pınar'ı arama sürecinde ailenin yanından ayrılmadığı öğrenildi. Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına ilişkin teselli verdiğini belirterek, "Benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler" dediğini aktardı

Pınar Damar cinayetinde yeni detaylar! Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

Pınar Damar cinayeti ve ardından ortaya çıkan katilin kimliği Türkiye'yi şoke etmişti. Kuzeninin kocası Metin A. tarafından öldürülerek Bağcılar'da ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın acılı ailesi konuştu. Pınar'ın annesi Emine Damar, Metin A.'nın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu iddia ederek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi. Hala Nazife Damar ise," Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

PINAR DEMİR'İN ACILI ANNESİ: "KIZIM BÖYLE BİR İFTİRAYI HAKETMİYOR"

Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek "Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin A., olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz? Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi" diye konuştu.

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"PINAR'IN KATİLİ İLE BİRLİKTE KAYIP BAŞVURUSU YAPTIK"

Kardeşi Bahar Damar ise Pınar'ın katili Metin A. ile ablasının kayıp başvurusunu yaptıklarını belirterek, "Sürekli yanımdaydı. Pınar kaybolduğunda birlikte karakola gittik, kayıp ilanı verdik. Beni teselli etti. Bunları tasarlayan bir katil, ifadesini de tasarlamıştır. Pınar ile arasında bir ilişki olduğu doğru değil. Adli Tıp'a da geldi, ben o sırada sakinleştirici ile ayakta duruyordum iyi değildim, yüzünde çizik olduğunu hiç fark etmedim. Onu gözaltına aldıkları sıra içimden 'O değildir' dedim. İnanamadım çünkü hep içimizdeydi. Çok fazla evlilik hayali vardı. Pınar'a iftira atıyor, aralarında bir şey olsaydı anlardık hep birlikteydik. Eşi de ifadesinde böyle olmadığını söyledi" dedi.

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"KATİLİ YAKALATACAĞIZ AMA KİMSEYE SÖYLEMEYİN"

Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına ilişkin teselli verdiğini belirterek, "Adli Tıp'ın önüne geldi. Yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi. Polislerin katili bulacağını kimseye söylememem konusunda beni ikna etti. Ben de kendisine 'tamam' dedim. Bana sakin olmam gerektiğini söyledi. Eşi Nurgül'ün ağabeyi de beni sakinleştiriyordu" diye konuştu.

"EVE GİRİP ÇIKIYORDU"

Hala Sebahat Damar Dündar, "O gece Pınar'ın kaybolduğu haberi geldi. Ardından ölü bulunduğunu öğrendik. İçimiz yanarak eve gittik. Katili kapının önünde beklerken gördüm. Eve girip çıkıyordu, dolanıyordu. Elimiz kolumuz bağlı. Ağır bir ceza çeksin istiyoruz" dedi.

(DHA)

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