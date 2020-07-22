HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pınar Gültekin'e veda! Gözyaşları sel oldu: Dikkat çeken detay

Pınar Gültekin'e veda! Gözyaşları sel oldu: Dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması ise dikkat çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi.
Pınar'ın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı.
Pınar'ın tabutu ise kadınlar tarafından taşındı. Pınar’ın tabutuna sarılan tülbenti babası Sıddık Gültekin ve Annesi Şefika Gültekin tarafından gözyaşları ile bağlandı.
Uzun süre tabuta sarılarak ağlayan yakınları çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Hizan Müftüsü Murat Demir tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Pınar için dualar edildi.
Cenaze daha sonra defnedilmek üzere Gayda köyüne götürüldü. Burada kalabalık tarafından omuzlarda taşınan Pınar’ın cenazesi daha sonra dualarla toprağa verildi.

En Çok Okunan Haberler

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

İlginizi Çekebilir

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

Şoför kavganın bitmesini bekledi! Zorla araçtan indirdiler

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Diğer Haberler
İstanbul’da yollar trafiğe kapatılıyor! Ayasofya Camii açılışında hangi yollar kapatılacak?

Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi

Kritik MGK sona erdi! İşte yapılan açıklama

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da ‘araştırılsın’ dedi! İlaçta rüşvet iddiası

Eski Bakan da 'araştırılsın' dedi! Rüşvet iddiası

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Yön tabelasını devirdi

TEM'de feci kaza! Yön tabelasını devirdi

Pınar Gültekin ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu! İBB, sertifikasını iptal etti

Pınar ile ilgili çirkin paylaşımlarda bulunmuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.